Венгерский премьер считает, что европейцы отказались участвовать в переговорах.

Для того, чтобы достичь мира между Украиной и Россией, необходим внешний посредник и "единственным игроком" в переговорах, который может это сделать, является президент США Дональд Трамп. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, цитирует La Repubblica.

По его словам, надежда заключается в том, что кто-то извне, кто не имеет отношения ни к россиянам, ни к украинцам, будет оказывать давление, чтобы достичь мирного соглашения.

"Я уже сам вел переговоры как с россиянами, так и с украинцами, и по собственному опыту знаю, что для достижения мира нельзя оставлять две стороны вести переговоры в одиночку, это никогда не сработает, нам нужен третий участник, который сможет сделать положительный шаг на пути к миру. К сожалению, европейцы отказались, поэтому единственным участником остался Трамп, который является президентом, достаточно преданным делу мира", - отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, Трамп "является очень редким президентом США".

"Мы должны быть очень рады, что имеем такого президента США, и мы должны его поддерживать, и именно это мы, венгры, и делаем, поэтому есть хорошие шансы", - подчеркнул он.

Другие заявления Орбана по Украине

Ранее премьер-министр Венгрии объяснил, как можно достичь мира между Украиной и Россией. По его словам, мирное соглашение об окончании войны должно быть подписано именно в Будапеште.

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - отметил Орбан.

Также сообщалось, что венгерский премьер "наехал" на Зеленского с громкими обвинениями. В частности он обвинил его в использовании "тактики морального шантажа" - якобы для того, чтобы подтолкнуть ЕС к поддержке Украины.

"Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия. Уважаемый господин президент! Со всем уважением, Венгрия не имеет морального долга поддерживать вступление Украины в ЕС", - подчеркнул Орбан.

