В частности среди этих аэропортов было и три московских.

В ночь на 29 октября дроны атаковали нефтехимический завод "Ставролен", который входит в группу "Лукойл". Он находится в городе Буденновск, что в Ставропольском крае РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в городе были слышны взрывы, в результате чего произошел пожар. По информации паблика, под атаку попало ООО "Ставролен" - один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в РФ.

В то же время губернатор этого региона Владимир Владимиров подтвердил удар, однако заявил, что "существенного ущерба атака не нанесла". По его словам, жертв и разрушений "удалось избежать", а на месте падения БпЛА работают экстренные службы.

Также, по информации Astra, ночью был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "НС-Ойл" в Новоспасском Ульяновской области. Тогда губернатор Алексей Русских подтвердил такую атаку и заявил о пожаре, однако о НПЗ ничего не сказал.

Кроме того, был нанесен удар по российской республике Марий Эл. По информации Exilenova+, беспилотники атаковали Марийский НПЗ в поселке Табашино, который выпускает 1250 тысяч тонн бензина, мазута и других нефтепродуктов в год.

В то же время в Минобороны РФ сообщили о "перехвате" 100 дронов. Больше всего их было перехвачено в Брянской области (46). Кроме того, по данным ведомства, было "уничтожено" шесть беспилотников в Московской области, четыре дрона - над территорией Ульяновской области, три - над Марий Эл и два - над Ставропольским краем.

По данным росСМИ, из-за ночного удара было закрыто 13 аэропортов, а именно Саратова, Геленджика, Пензы, Владикавказа, Грозного, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар, а также московские Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Атаки дронов на РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 23 октября в Рязани прогремела серия взрывов. Тогда СМИ сообщали, что взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево. Также россияне убеждали, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.

Кроме того, ночью 22 октября под ударами дронов были НПЗ и завод, производящий взрывчатку в Мордовии РФ. В частности момент ночной атаки БпЛА на Саранск попал на видео, кадры удалось геолоцировать.

Также в ту ночь беспилотники атаковали производственное предприятие и помещение недостроенного торгового центра в Махачкале. Атаку подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.

Вас также могут заинтересовать новости: