Российские разведывательные группы все чаще прорываются через линию фронта, действуя скрытно под контролем дронов и создавая хаос на позициях ВСУ.

Украинские военные сообщают о росте количества небольших российских разведывательных групп, которые проникают через линию фронта, действуют скрытно и создают хаос в тылу обороны. По словам солдат, эти группы состоят всего из нескольких человек и все чаще становятся одним из главных инструментов российской армии в войне на востоке Украины.

Как пишет Business Insider, российские разведчики используют дроны для координации действий и стараются оставаться невидимыми для наблюдения. Их задачи различаются - от захвата позиций и удержания их до прибытия подкрепления до минирования территорий, срыва работы украинских беспилотников и разведки.

"То, что раньше случалось изредка, теперь происходит постоянно", - рассказал офицер 3-го армейского корпуса Артем, который из соображений безопасности назвал только имя.

По его словам, такие небольшие вторжения стали основной боевой тактикой россиян в Донецкой области. Украинские военные отмечают, что это создает "эффект неожиданности" - враг может внезапно появиться даже на относительно спокойных участках фронта, заставляя ВСУ перебрасывать силы для сдерживания.

"Это проблематично, потому что такая тактика позволяет России глубже продвигаться, даже если она теряет сотни людей ежедневно", - говорит оператор беспилотников Дмитрий Жлуктенко.

Как работает "тактика инфильтрации"

Российские группы обычно состоят из нескольких солдат, которые движутся под прикрытием дронов. Командиры наблюдают за ними с воздуха и дают указания по радио. Когда разведчики прорываются через линию фронта, они могут закрепляться, устраивать диверсии или вызывать огонь на себя, чтобы отвлечь украинские силы.

Артем рассказал, что иногда такие группы одеваются в охотничьи куртки или маскируются под гражданских, чтобы не привлекать внимания. Были и случаи, когда солдат шел без оружия, только с противотанковой миной, чтобы взорвать украинские позиции.

Офицер ВСУ с позывным "Тихий" добавил, что РФ начала использовать даже мотоциклистов для быстрых прорывов. В то же время украинские дроны, реагируя на такие атаки, рискуют разоблачить свои позиции, что делает борьбу с этими группами еще более сложной.

"Расходный материал"

Жлуктенко подчеркивает, что россияне не жалеют людей:

"Сотни солдат ежедневно гибнут в этих бессмысленных нападениях. Их рассматривают как расходный ресурс".

Украинские военные говорят, что линия фронта, которая тянется более чем на 1200 километров, не позволяет контролировать каждый отрезок, даже с помощью дронов. Этим пользуются российские подразделения, создавая иллюзию "невидимых атак".

Ранее подобную тактику "живой волны" россияне применяли под Бахмутом и Авдеевкой. Она оказалась чрезвычайно кровавой, но позволила врагу прорываться ценой огромных потерь.

Как сообщал УНИАН, российские войска прибегают к массированному наступлению на востоке Украины и закрепились в стратегически важном узле - Покровске. Численное превосходство российских сил в этом районе составляет восемь к одному, и Украина не может сопоставить такие ресурсы, однако Москва "еще не достигла запланированного результата".

Ранее УНИАН сообщал, что угроза окружения Покровска реальна. По данным Financial Times, пока нет оснований говорить о полном окружении украинских подразделений, но враг продолжает использовать немногочисленные группы, которые проникают в город с флангов, обходя основные укрепления.

