Военные обозреватели высмеяли видео, на котором показано БМПТ "Терминатор" в действии.

Российский оборонный производитель "Уралвагонзавод" (УВЗ) показал на новых снимках в действии боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Промо-ролик имел целью подчеркнуть огневую мощь платформы, но, наоборот, вызвал споры, пишет Defence blog.

Зрители заметили видимую вибрацию двойных 30-мм автоматических пушек 2А42 во время стрельбы и выразили сомнения относительно ее точности и стабилизации.

В публикации говорится, что БМПТ "Терминатор" разработан для поддержки танков в городских условиях и ближнем бою. На видео заметно, что во время автоматического огня он сильно дрожал, что свидетельствует об определенных трудностях с поддержанием точности.

Видео дня

Указывается, что после того, как видео распространилось в российских социальных сетях, военные историки и обозреватели высмеяли то, что они назвали "кинематографическим, а не боевым" характером видео.

"Эта машина пугает врага трясущимися пушками и помпезными, бессодержательными словами. БМПТ не используется в боях уже более года. Судя по всему, как и единственный Т-72Б3М с системой активной защиты "Арена", она сейчас занята съемками фильмов. Дополнительная опора для ствола пушки отсутствует - крышка является чисто декоративной", - прокомментировал видео исследователь в области разработки танков Андрей Тарасенко.

Ранее он также отмечал, что текущая конструкция вооружения BMPT отражает скорее эстетические, чем тактические приоритеты.

"Изначально БМПТ планировали оснастить одной пушкой, одним стабилизированным автоматическим гранатометом и четырьмя ракетами "Корнет" в бронированном ящике. Но это выглядело слабо - похоже на BMP-2. Поэтому добавили вторую пушку для более грозного вида, отказавшись от стабилизированного гранатомета и "Корнетов", - рассказал Тарасенко.

Указывается, что разработка "Терминатора" началась в начале 2000-х годов для создания специализированного транспортного средства для защиты танков в условиях высокой угрозы. Согласно идее двойные 30-мм пушки, две противотанковые ракетные установки "Атака" и пулемет должны были сочетать мобильность боевой машины пехоты с огневой мощью танка.

Однако, как добавляется, отсутствие современной системы стабилизации огня было постоянным недостатком, что подрывало его роль как системы точной огневой поддержки.

Российская компания, производящая "Терминатор", заявила, что он предназначен для одновременного поражения различных типов врагов, включая пехоту с противотанковым оружием и легкие бронированные машины. Однако, несмотря на эти заявления, российские оккупанты, как говорится в материале, используют эту технику в Украине лишь в ограниченном количестве.

Отчеты российских подразделений свидетельствуют о том, что они скептически относятся к реальной боевой ценности БМПТ. Они объясняют это тем, что она не может показать существенно лучшие результаты, чем уже существующие танки или боевые машины пехоты.

По данным издания, украинские войска уничтожили несколько БМПТ во время боевых операций. Открытые источники разведки Oryx свидетельствуют о том, что Россия могла потерять по меньшей мере три единицы БМПТ "Терминатор" с начала полномасштабного вторжения в Украину. Есть информация, что на фронт Россия могла отправить не менее двух десятков единиц этой техники.

Издание сделало предположение, что ограниченное количество БМПТ на поле боя может быть связано с тем, что у российского командования есть глубокие сомнения относительно его тактической пользы.

По мнению аналитиков, его системы вооружения, установленные на открытой башне, остаются уязвимыми для современных дронов и высокоточного оружия.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал подтвердил, что российские оккупанты зашли на окраины Мирнограда, Покровского района Донецкой области. Шаповал добавил, что там продолжаются уличные бои. Он заявил, что враг использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. По его словам, Силы обороны пытаются удержать позиции, делают фортификационные сооружения. Шаповал отметил, что ситуация достаточно тяжелая.

Также мы писали, что военный обозреватель Денис Попович заявил, что в Покровске Донецкой области идут уличные бои. Он добавил, что враг пытается закрепиться в городе. Попович рассказал, что ситуация на Покровском направлении и в самом Покровске является сложной и есть надежда, что ее удастся решить благодаря усилению Сил обороны резервами. По его информации, враг присутствует в пределах города в достаточно большом количестве, перемещается малыми группами.

Вас также могут заинтересовать новости: