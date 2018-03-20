ВР запретила проносить в парламент, АПУ и Кабмин оружие и боеприпасы

Парубий сообщил, что «уже до завтра на нескольких входах будет установлено необходимое оборудование».

Верховная Рада запретила доступ в парламент, Администрацию президента Украины и Кабинет министров лицам с оружием и боеприпасами.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон о внесении изменений в Закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" (№ 8155) проголосовали 263 народных депутата из 346 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также здания, где работают другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана в соответствии с этим законом, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц , которые согласно этому закону осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами.

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Военнослужащие Управления государственной охраны при осуществлении государственной охраны имеют право требовать от граждан соблюдения режима, установленного на объектах, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускать в здания, где работают парламент, президент, правительство, а также здания, где работают другие органы государственной власти, относительно которых осуществляется государственная охрана в соответствии с этим законом, лиц с соответствующим перечнем средств и веществ.

В ходе рассмотрения в сессионном зале из этого перечня были изъяты ядовитые и сильнодействующие вещества.

Законом рекомендуется президенту, председателю ВР, Кабинету министров, председателю Конституционного суда, председателю Верховного суда издать акты по обеспечению правового режима охраны зданий, где работают соответствующие органы государственной власти.

Предусмотрено признать утратившим силу постановление Президиума Верховной Рады Украины от 2 июня 1995 года № 336а/95 "Об утверждении Инструкции по обеспечению охраны и защиты административных зданий и служебных помещений Верховной Рады Украины и порядка допуска к ним" со дня вступления в силу распоряжения председателя ВР по обеспечению правового режима охраны зданий парламента.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Перед голосованием председатель ВР Андрей Парубий сообщил: "Мне уже дали ответ после нашего совещания, что уже завтра на нескольких входах будет установлено необходимое оборудование".