Путин сейчас занимает более твердую позицию, чем когда-либо.

Американская разведка предупредила, что кремлевский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну против Украины и добиться победы на поле боя решительнее, чем когда-либо.

Согласно анализу, представленному членам Конгресса в этом месяце, разведывательные агентства не видят никаких признаков готовности России к компромиссу с Украиной, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа добиться мирных переговоров, пишет NBC News.

Эта оценка совпадает с прежним взглядом американских и западных спецслужб на позицию российского режима, начиная с февраля 2022 года. Теперь же, по словам американских чиновников, Путин "закопался в свою позицию" глубже, чем когда-либо, даже несмотря на огромные потери российских войск и экономические трудности внутри страны.

Российский диктатор намерен расширить контроль России над украинскими территориями, чтобы оправдать человеческие и финансовые жертвы, говорится в разведывательной оценке.

Сообщается, что Белый дом, в свою очередь, отказался комментировать содержание разведданных, сославшись на публичные заявления Трампа: "Как сказал президент, это значительные санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, и он надеется, что они помогут положить конец войне. США продолжат выступать за мирное урегулирование, но постоянный мир возможен только при готовности России вести переговоры добросовестно".

Как отмечают европейские дипломаты и бывшие разведчики, комбинация новых санкций, украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре и растущей военной поддержки Европы может со временем изменить расчёты Кремля.

