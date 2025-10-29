Температура повысится уже в ближайшие дни.

Еще сегодня, 29 октября, в Украине будет пасмурно и сыро, но в дальнейшем погода улучшится и станет теплее. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем в Украине предполагается более теплая погода, днем до +12...+17 градусов", - спрогнозировала она.

В то же время в субботу, 1 ноября, температура в Украине немного снизится. Наталка Диденко прогнозирует, что будет +10...+12 градусов.

Погода 29 октября - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, 29 октября в Украине будет облачно с прояснениями.

По всей стране, кроме большинства южных областей, ожидаются небольшие дожди.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура днем +8°...+13°, на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +16°.

В Карпатах днем пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Порывы ветра в горах будут 17-22 м/с, а днем ожидается не выше +1°...+6°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ожидается от +8° до +13°, а в столице термометры покажут +10°...+12°.

