По городу и области сегодня будут сильные порывы ветра. В то же время осадки уже будут прекращаться.

Во Львове на 29 октября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

"По городу Львову в течение 29 октября порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

По территории Львовской области также ожидаются местами порывы сильного ветра. Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

29 октября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами будет дождливо, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области будет в пределах +10°...+15°, а во Львове воздух прогреется до +12°...+14°.

По данным специалистов, во второй половине недели Львовщина будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада. Поэтому уже со среды будет наблюдаться прекращение осадков. Ветер будет порывистый со вторника по четверг. Температура воздуха будет постепенно расти. С 30 октября столбики термометров днем уже будут показывать +14°...+16°.

