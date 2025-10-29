Городскому голове грозит до 8 лет тюрьмы.

Мэру Одессы Геннадию Труханову, который лишен гражданства Украины и с середины октября не исполняет обязанности городского головы, сообщили о подозрении в халатности, которая привела к гибели 9 человек во время ливня, произошедшего 30 сентября. В деле фигурируют еще 8 человек.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, руководитель прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру в служебной халатности, а именно ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, экс-чиновник ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценного функционирования в городе инженерных сетей. В результате, отмечают в пресс-службе, в течение многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям. В то же время, по данным прокуратуры, фигурант был знаком с этой систематической проблемой, но не принял меры, предусмотренные его полномочиями для своевременного ремонта ливневой канализации, водоотвода и дренажных систем.

Видео дня

"Кроме этого, в день трагедии городской голова не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп. Также он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты", - рассказали в прокуратуре.

В результате подтопления части города, вызванного неспособностью ливневой канализации отвести воду с улиц, погибли девять человек, среди которых - девятилетний ребенок. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сейчас продолжается ряд судебных экспертиз.

В региональном главке Нацполиции рассказали, что среди фигурантов дела также двое заместителей Труханова, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

В полиции отмечают, что в конце сентября Одесса оказалась под водой - за несколько часов в городе выпала двухмесячная норма осадков, улицы превратились в сплошные реки с бурными потоками, от которых люди пытались спасаться на крышах и чердаках домов. Всего во время наводнения спасатели смогли эвакуировать сотни людей.

"Погибли женщины, которые возвращались домой по улице - волна сбила их с ног и понесла течением. Люди свидетельствовали, что за считанные минуты вода уничтожала заборы и затапливала дома до второго этажа. Одним из самых трагических эпизодов наводнения стала гибель семьи из пяти человек, среди которых был ребенок. Семья жила на цокольном этаже. За несколько минут поток воды накрыл жителей дома, не оставив ни единого шанса выжить. Спасатели нашли тела семьи в подвале, когда откачивали воду", - рассказали полицейские.

Проведено более 25 обысков в административных зданиях и по местам жительства фигурантов. Во время мероприятий изъяли документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Сейчас 9 фигурантам - бывшему городскому голове города Одессы, двум заместителям, должностным лицам горсовета, а также представителям коммунального предприятия - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Дело Труханова - главные новости

Напомним, вчера вечером стало известно, что мэру Одессы Геннадию Труханову, который с середины октября не исполняет обязанности городского головы из-за лишения гражданства Украины, сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей. Источник в правоохранительных органах рассказал УНИАН, что речь идет об уголовном производстве, открытом после аномального ливня, который прошел в городе 30 сентября. Во время непогоды в городе погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе - ребенок. Пострадавшие захлебнулись в воде, которая подтопила весь город.

Из-за ливня повреждены сотни зданий, в том числе жилых. Люди массово оставляли на дорогах машины и шли пешком, чтобы спастись от потопа. Общественный электротранспорт не работал, школы на следующий день не открылись из-за подтопления. Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Труханова лишили гражданства Украины 14 октября - в СБУ заявили, что он имеет гражданство РФ. Сам Труханов это отрицал и заявил, что лишение гражданства Украины будет оспаривать в суде.

На следующий день президент Владимир Зеленский издал указ о создании Одесской городской военной администрации, руководителем которой назначен Сергей Лысак, ранее занимавший должность начальника Днепропетровской ОГА.

С 16 октября обязанности городского головы исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Во время общения с журналистами президент Украины заявил, что решение о лишении гражданства Труханова базируется на данных правоохранительных органов и связано с безопасностью Одессы, которая является стратегически важным городом.

Вас также могут заинтересовать новости: