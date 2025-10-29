По словам FIЇNKA, Назару сделали срочную операцию.

Популярная украинская певица Ирина Выхованец, которая выступает под сценическим именем FIЇNKA, рассказала о брате-военном.

По словам исполнительницы хитов "Афини", "Культура" и "Миленький", брат Назар ушел добровольцем в ВСУ.

"Он, как пошел воевать, никому не сказал. Сказал, что его мобилизовали, чтобы никто не ругал. Пошел добровольцем. Он был на Бахмутском направлении. Потерял зрение. Служит в десантно-штурмовых войсках", - рассказала исполнительница в интервью Рамине Эсхакзай.

Видео дня

Ирина добавила, что после серьезного ранения брат прошел лечение и до сих пор у него есть проблемы со зрением. Однако военный решил снова вернуться на службу.

"Ему сделали операцию на глаз, но у него все размыто. Было две контузии. Но он такой человек, что если доброволец, то это доброволец", - подчеркнула FIЇNKA.

Напомним, ранее певица FIЇNKA высказалась о бронировании мужа-актера. По ее словам, Юрий хотел пополнить ряды ВСУ в начале полномасштабной войны, однако вскоре актеры театра получили бронь и продолжают активно выступать для украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: