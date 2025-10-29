Прогноз магнитных бурь на среду, 29 октября.

По данным астрономов, 23 октября на Солнце произошёл выброс корональной массы. В течение 27 и 28 октября он достиг нашей планеы, вызвав кратковременное усиление геомагнитной активности.

По данным Британской геологической службы, сегодня и завтра на Земле также ожидается магнитная буря. Причиной ее называют воздействие высокоскоростного солнечного ветра, который исходит из двух корональных дыр на поверхности Солнца.

Специалисты прогнозируют прододлжительные активные периоды и эпизоды магнитных бурь уровня G1 и G2.

Такие бури могут вызывать незначные перебои в радиосвязи, сбои навигационных систем и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури слабой и умеренной интенсивности (уровни G1–G2) могут вызывать у метеозависимых людей усталость, раздражительность, скачки давления, головную боль и нарушения сна. Хотя для большинства людей такие колебания неопасны, организм всё же нуждается в поддержке.

Обычно рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, например, прогуливаться перед сном. Также важно поддерживать водный баласн, отдавая предпочтение чистой воде, а не кофе и алкоголю. Жирную пищу замените на овощи и рыбу.

