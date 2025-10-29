По словам обозревателя издания, шаткая политическая воля в Вашингтоне и Европе превратила союзников Киева в уязвимое место войны.

Украина готовится пережить самую тяжелую зиму за время полномасштабной войны с РФ. Это не риск, а уверенность, ведь обе стороны понимают, что не могут продвинуться на земле, поэтому сосредотачиваются на долговременной воздушной войне. Как пишет колумнист Bloomberg Opinion Марк Чемпион, Россия имеет план победы, а Украина - план выживания, однако вопрос заключается в том, имеют ли союзники Киева какой-то план вообще.

По словам обозревателя, короткий ответ - нет, или по крайней мере пока.

"Решение президента Дональда Трампа о введении санкций против двух крупнейших российских нефтепроизводителей, "Роснефти" и "Лукойла", дало луч надежды - но это все. Непонятно, готов ли Трамп нести расходы, связанные с жестким и длительным применением этих санкций, чтобы изменить расчеты Владимира Путина. Хуже того, политика США в отношении Украины остается противоречивой, поскольку администрация Трампа одновременно переложила все финансовое бремя вооружения и помощи Украине на Европу, которая испытывает нехватку средств", - подчеркнул Чемпион.

Поэтому, по словам эксперта, в Европе понимают, что единственный реальный способ заполнить пробел - это использовать 140 млрд евро замороженных российских активов. Однако Бельгия, где хранится большая часть этих средств, сорвала сделку, опасаясь, что придется нести расходы на ответные юридические меры. Поэтому Украина, скорее всего, останется без денег до конца первого квартала 2026 года, пишет обозреватель.

"Эта шаткая политическая воля в Вашингтоне и Европе превратила союзников Киева в уязвимое место войны. Именно то, что они сделают дальше, а точнее, чего не сделают, вероятно, определит, как она закончится, ведь план выживания Украины зависит от того, выдержит ли она в борьбе достаточно долго, чтобы растущие расходы на вторжение Путина убедили его, что он не может себе позволить продолжать", - добавил колумнист.

Чемпион рассказал, что во время своего визита в Украину он узнал, из чего состоит правительственная стратегия "защищать, восстанавливать, развивать", которая призвана помочь стране пережить зиму. В частности элемент "защищать" охватывает новые разработки в области технологий противодействия дронам, укрепление основных электрических подстанций и поиск дополнительных боеприпасов в США и Европе.

"Достаточно сказать, что этого недостаточно, чтобы нейтрализовать влияние резкого увеличения производства дронов и ракет Россией, что позволяет ей регулярно выпускать залпы, которые в 10 раз превышают по объему предыдущие зимы. Это нападение уже уничтожило около 60% производственных мощностей Украины по добыче природного газа, добавив более 2 миллиардов долларов к счетам за импорт этой зимой. Это еще больше денег, которых у Киева нет", - пояснил обозреватель.

В то же время генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев показал журналисту 70 аккумуляторных кубов высотой 2,5 метра, которые его компания установила под Киевом.

"Это была одна из шести таких установок по всей стране, которые заработали всего несколько дней назад, общей мощностью 200 мегаватт, что составляет примерно половину мощности типичного ядерного реактора. Когда Россия уничтожает часть энергосети, аккумуляторы от американской компании Fluence Energy Inc. должны заработать за миллисекунды, чтобы предотвратить внезапные дисбалансы в сети, которые приводят к отключениям электроэнергии", - объяснил Чемпион.

По словам обозревателя, сама возможность новой, политически дестабилизирующей волны беженцев в результате ударов по энергетике является частью кампании Путина, которая направлена на то, чтобы разрушить единство среди украинцев.

"Именно поэтому он появился на телевидении в военной форме лишь в третий раз с начала войны 26 октября, слушая доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о якобы неизбежных победах России на поле боя и хвастаясь недавно испытанной крылатой ракетой с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой ("Буревестник"), которая имеет неограниченную дальность и которую невозможно остановить", - напомнил колумнист.

Несмотря на то, что ракета "Буревестник" сомнительна, а россияне захватили менее 1% территории Украины за это время огромной ценой, пропагандистские заявления Герасимова об окружении и неизбежном крахе украинских войск на фронте могут быть пророчествами, если союзники не помогут Украине выстоять этой зимой.

"Послание Путина Западу является четким: Украина все равно проиграет, и мы готовы к окончательной войне, если кто-то станет нам помехой; а вы? Вывод, который должны сделать лидеры США и Европы, должен быть таким же четким: что бы они ни собирались делать, они должны сделать это решительно и немедленно", - подытожил Чемпион.

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко объяснил, почему РФ не сможет заморозить дома украинцев. По его словам, выбить систему подачи тепла гораздо труднее, чем электричество.

"Для подачи тепла главное, чтобы был газ и минимальное количество электроэнергии, чтобы насосы могли качать. Подавляющее большинство предприятий теплокоммунэнерго обеспечены своим альтернативным питанием электричества", - подчеркнул Кучеренко.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, где в Украине будет лучшая ситуация со светом зимой. Он отметил, что лучше будут чувствовать себя потребители на Западе Украины.

"Можно (уехать на зиму, - УНИАН) в Ужгород, Тернополь. Там проблем больших не будет. Во Львове тоже будет лучше. Вообще, на Западной Украине будет однозначно лучше ситуация, чем на востоке Украины из-за того, что у нас проблемы с пересечением, дефицит пропускной способности оператора системы передач с западной части на восточную", - пояснил Омельченко.

