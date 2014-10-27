Порошенко проводит встречу с делегацией Европарламента по наблюдению за выборами (фото)
14:41, 27 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко проводит встречу с делегацией Европейского парламента по наблюдению за выборами в Верховную Раду.
Порошенко встречается с делегацией Европарламента/ фото пресс-служба президента
Об этом Администрация президента сообщила в "Твиттере".
"Президент Украины проводит встречу с делегацией Европейского парламента по наблюдению за выборами в ВР Украины", - говорится в сообщении.
Президент України проводить зустріч з делегацією Європейського парламенту по спостереженню за виборами до ВР України pic.twitter.com/3UuSkWpF9F
— APU (@APUkraine) 27 октября 2014
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