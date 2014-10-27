Порошенко проводит встречу с делегацией Европарламента по наблюдению за выборами (фото)

14:41, 27 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко проводит встречу с делегацией Европейского парламента по наблюдению за выборами в Верховную Раду.

фото пресс-служба президента

Об этом Администрация президента сообщила в "Твиттере".

"Президент Украины проводит встречу с делегацией Европейского парламента по наблюдению за выборами в ВР Украины", - говорится в сообщении.

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