В МВД объяснили, за что Порошенко хочет уволить заместителя Авакова

Об этом "Украинской правде" сообщил советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Речь идет о заместителях, которые попадают под люстрацию", - сообщил Геращенко.

Отвечая на вопрос, о ком именно идет речь, Геращенко заявил, что фамилии в скором времени назовет сам министр.

Как известно, ранее пресс-служба президента сообщила, что президент Петр Порошенко поручил уволить заместителя генпрокурора и заместителя главы МВД.

Читайте такжеРайонная милиция может остаться без руководства за нечеткость терминологии в законе о люстрации

Под люстрацию подпадают руководители всех центральных ведомств и их первые заместители (за исключением МВД - там люстрируются и обычные заместители), которые работали на соответствующих должностях при Януковиче не менее года.

Вторая - те же люди, что и в первой категории, а также их обычные заместители, находившихся на посту во время событий на Майдане с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 независимо от срока работы, и не уволились по собственному желанию.

Среди заместителей министра внутренних дел во времена Януковича более года работали Сергей Яровой, который с 2010 по 2012 годы работал начальником Главного управления - командующим внутренних войск МВД.

Еще один заместитель министра, который может подпадать под люстрацию - Виталий Сакап, который работал заместителем Министра внутренних дел - начальником Главного следственного управления. С 2008 по 2013 годы работал в руководстве Киевского и Одесского областных ГУМВД.