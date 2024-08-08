Магнитуда подземных толчков была 6,9 и 7,1.

На юге Японии произошло сразу два мощных землетрясения, из-за чего существует угроза цунами. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, предупреждение о цунами было объявлено после того, как в четверг днем ​​были зарегистрированы два землетрясения магнитудой 6,9 и 7,1.

По данным Японского метеорологического агентства, предупреждение о цунами было объявлено для прибрежных районов южных японских островов Кюсю и Сикоку. По данным японских СМИ, высота волны ожидается около метра.

По некоторым данным, первые волны уже достигли побережья Миядзаки.

Геологическая служба США сообщает, что первое землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Кюсю. Менее чем через минуту последовало более сильное землетрясение магнитудой 7,1.

Сообщается, что толчки были такой силы, что люди с трудом держались на ногах. по предварительным данным, серьезных разрушений нет и никто из людей не пострадал.

Землетрясения в Японии

Япония входит в число самых сейсмоактивных стран мира. Каждый год здесь фиксируются тысячи землетрясений, хотя большинство из них настолько слабые, что остаются незамеченными. В среднем, разрушительные землетрясения, которые могут причинить значительный ущерб, случаются раз в несколько лет.

Самым смертоносным землетрясением в истории Японии считается Великое землетрясение в Канто, произошедшее 1 сентября 1923 года. Его магнитуда составила 8,3. Жертвами стихии стали более 140000 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: