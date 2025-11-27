Существует риск вторичных опасных явлений, в частности оползней.

Вблизи побережья индонезийского острова Суматра произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Как пишет Newsweek, система раннего предупреждения о цунами в Индонезии заявила, что угрозы волны цунами нет.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км, в 45 км к северо-западу от города Синабанг на острове Симелуэ у западного побережья Суматры. Вскоре после основного толчка произошел афтершок магнитудой 4,8 к югу от первого эпицентра.

Сообщений о погибших или разрушениях пока нет. USGS выдала "зеленый" уровень опасности относительно возможных жертв и экономического ущерба. "Вероятность гибели людей или значительных повреждений низкая", - заявили в агентстве, отметив, что существует риск вторичных опасных явлений, в частности оползней.

Индонезия расположена на Тихоокеанском огненном поясе - зоне, где происходят частые и разрушительные землетрясения и извержения вулканов. Страна особенно уязвима из-за того, что в этом регионе сходятся несколько тектонических плит: Индо-Австралийская, Тихоокеанская и Евразийская.

Регион Суматры уже пережил одно из самых мощных землетрясений в современной истории: 26 декабря 2004 года у ее побережья произошло мегатрастовое землетрясение магнитудой 9,5, которое вызвало разрушительное цунами. Тогда погибли около 226 тысяч человек в странах Индийского океана, из них более 126 тысяч - в Индонезии.

Тектоническое строение Индонезии обусловлено взаимодействием нескольких плит. Самые мощные землетрясения возникают в зонах субдукции - то есть там, где Индо-Австралийская плита погружается под Евразийскую. В регионе также распространены оползневые и трансформные разломы, что дополнительно повышает сейсмические риски.

Двойное бедствие

Индонезия, отмечается в статье, одновременно борется с последствиями интенсивных сезонных дождей, которые продолжаются с октября по март. В последние дни Суматру охватили разрушительные паводки и оползни.

В северной провинции Ачех власти объявили чрезвычайное положение в 10 из 23 районов: повышение уровня воды заставило более 1,400 человек покинуть дома. Информационное агентство Antara сообщило о по меньшей мере двух погибших.

"В целом пострадали 14 235 домохозяйств - это 46 893 человека. 1 497 жителей вынуждены эвакуироваться", - сообщили в областном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным властей, к масштабным разрушениям привели непрекращающиеся дожди, сильные ветры и неустойчивые геологические условия, которые вызвали повторные подтопления, оползни и грунтовые обвалы в горных и прибрежных районах.

Наводнения на Суматре

Напомним, в Индонезии на острове Суматра по меньшей мере 17 человек погибли в результате мощных оползней и внезапных наводнений. Еще шестеро местных жителей считаются пропавшими без вести.

По данным полиции, ливни, продолжавшиеся несколько дней, вызвали выход рек из берегов. Вода вместе с камнями, почвой и деревьями хлынула вниз по склонам и уничтожила все на своем пути. В городе Сиболга спасатели обнаружили тела пяти погибших и трех раненых, в соседнем округе Центральный Тапанули погибла семья, затоплено почти 2 000 зданий.

