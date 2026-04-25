Температура в Одессе упадет на 10 градусов: названа дата резкого похолодания (график)

На выходных в Одессе ожидается довольно теплая, но дождливая погода. С началом новой рабочей недели ситуация изменится: осадки прекратятся, но наступит резкое и ощутимое похолодание. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, 25-26 апреля на погоду в Одесской области по-прежнему будет влиять циклон XIMENA, что приведет к облачной погоде. Днем 26 апреля ожидается дождь, местами гроза. Температура воздуха на выходных будет колебаться в пределах +5°...+10° ночью и +15°...+20° днем

А вот уже 27-28 апреля погоду начнет определять антициклон ULI. Он принесет прояснение и похолодание. Температура ночью составит 0°...-2°. Днем температура опустится до +11°...+16°.

Видео дня

Возбуждение моря ожидается слабое, уровни моря безопасные, температура морской воды +8°...+10°.

Погода в Одессе 25 апреля

Сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с. Температура по области +13°...+18°, на юге Одесской области воздух прогреется до +21°. На автодорогах видимость хорошая.

В Одессе суббота также будет без существенных осадков и с переменной облачностью. Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +13°...+15°.

