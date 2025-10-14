В ближайшие несколько дней дожди в Украине несколько уменьшатся, в дневные часы на этой неделе ожидается +5°...+12°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.
Он отметил, что в ближайшие несколько дней атмосферное давление в Украине будет расти и дожди несколько уменьшатся. Впрочем, 14 октября, в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, местами еще ожидается небольшой дождь.
"15-16 октября на северо-востоке и севере страны местами - небольшой дождь. Возможен даже с мокрым снегом", - сказал Семилит.
Влажность будет оставаться высокой. На территории нашей страны с запада и северо-запада будет распространяться прохладная воздушная масса.
"Скорость ветра будет в пределах 5-12 метров в секунду, что может только добавлять прохлады", - отметил синоптик.
В целом значения температуры в ночные часы будут +1°...+7°. В то же время 14-15 октября в ночные часы в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0°...-3° - благодаря тому, что на территорию Украины будет распространяться повышенное атмосферное давление. Оно будет отгонять облака, поэтому будет больше ночных прояснений, из-за чего интенсивность выхолаживания приземного слоя будет больше.
В то же время в дневные часы ожидается +5°...+12°. На юге и юго-востоке страны - до +15°.
На уточнение, где на этой неделе будет холоднее всего и больше всего осадков, эксперт отметил, что больше всего осадков, хотя они будут и небольшие, впрочем в течение трех суток, - это север и северо-восток, а прохладнее всего, с небольшими дождями и местами - с мокрым снегом, будет в Карпатах. Температура ночью там может достичь даже -5°.
Также на вопрос о дальнейшей погоде в октябре, после 19 числа, Семилит отметил, что стоит ожидать очередные дожди, впрочем дальше антициклон должен принести немного больше тепла, но существенным оно не будет.
Погода в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине в целом будет пасмурной, влажной и холодной. Впрочем, перед выходными появится солнце и немного потеплеет. В то же время уже на выходных снова станет холоднее и задождит.
Так, в частности 17 октября в Украину зайдет кратковременное потепление и на западе страны температура повысится до 11-14 градусов тепла, а на остальной территории ожидается в пределах 10-13 градусов.