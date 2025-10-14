Прохладнее всего на этой неделе, с небольшими дождями и местами - с мокрым снегом, будет в Карпатах.

В ближайшие несколько дней дожди в Украине несколько уменьшатся, в дневные часы на этой неделе ожидается +5°...+12°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что в ближайшие несколько дней атмосферное давление в Украине будет расти и дожди несколько уменьшатся. Впрочем, 14 октября, в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, местами еще ожидается небольшой дождь.

"15-16 октября на северо-востоке и севере страны местами - небольшой дождь. Возможен даже с мокрым снегом", - сказал Семилит.

Видео дня

Влажность будет оставаться высокой. На территории нашей страны с запада и северо-запада будет распространяться прохладная воздушная масса.

"Скорость ветра будет в пределах 5-12 метров в секунду, что может только добавлять прохлады", - отметил синоптик.

В целом значения температуры в ночные часы будут +1°...+7°. В то же время 14-15 октября в ночные часы в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0°...-3° - благодаря тому, что на территорию Украины будет распространяться повышенное атмосферное давление. Оно будет отгонять облака, поэтому будет больше ночных прояснений, из-за чего интенсивность выхолаживания приземного слоя будет больше.

В то же время в дневные часы ожидается +5°...+12°. На юге и юго-востоке страны - до +15°.

На уточнение, где на этой неделе будет холоднее всего и больше всего осадков, эксперт отметил, что больше всего осадков, хотя они будут и небольшие, впрочем в течение трех суток, - это север и северо-восток, а прохладнее всего, с небольшими дождями и местами - с мокрым снегом, будет в Карпатах. Температура ночью там может достичь даже -5°.

Также на вопрос о дальнейшей погоде в октябре, после 19 числа, Семилит отметил, что стоит ожидать очередные дожди, впрочем дальше антициклон должен принести немного больше тепла, но существенным оно не будет.

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине в целом будет пасмурной, влажной и холодной. Впрочем, перед выходными появится солнце и немного потеплеет. В то же время уже на выходных снова станет холоднее и задождит.

Так, в частности 17 октября в Украину зайдет кратковременное потепление и на западе страны температура повысится до 11-14 градусов тепла, а на остальной территории ожидается в пределах 10-13 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: