Тепла не ждите: 28 апреля по всей Украине будет холодно

Во вторник, 28 апреля, по всей Украине ожидается холодная погода. Ветер уже угомонится и не будет таким сильным, как в предыдущие дни. Столбики термометров покажут на западе и севере +5°...+10°, а на остальной территории ожидается +11°...+14°. На западе и юге будет сухо, на остальной территории местами пройдут небольшие дожди, а на северо-востоке - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +9°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.
- В Тернополе 28 апреля ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +11°, переменная облачность.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -1°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.
- В Житомире во вторник ночью -1°, днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+7°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Черкассах завтра ночью -1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+13°.
- В Одессе 28 апреля - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
- В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +14°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью 0°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +13°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +7°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +1°...+15°.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
Какой праздник и приметы погоды на 28 апреля
28 апреля - святых апостолов Ясона и Сосипатра и святых мучеников Дады, Максима и Кинтилиана. По приметам, если день солнечный и теплый, то будет много ягод и фруктов.