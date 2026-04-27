Тепла не ждите: 28 апреля по всей Украине будет холодно

Повышения температуры пока не предвидится.

Во вторник, 28 апреля, по всей Украине ожидается холодная погода. Ветер уже угомонится и не будет таким сильным, как в предыдущие дни. Столбики термометров покажут на западе и севере +5°...+10°, а на остальной территории ожидается +11°...+14°. На западе и юге будет сухо, на остальной территории местами пройдут небольшие дожди, а на северо-востоке - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +9°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Тернополе 28 апреля ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +11°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -1°, днем +10°.

В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью -1°, днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+7°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+13°.

В Одессе 28 апреля - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +14°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +13°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +7°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +1°...+15°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

Какой праздник и приметы погоды на 28 апреля

28 апреля - святых апостолов Ясона и Сосипатра и святых мучеников Дады, Максима и Кинтилиана. По приметам, если день солнечный и теплый, то будет много ягод и фруктов.

