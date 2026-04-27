Синоптик дал надежду на потепление в Украине: когда температура начнёт повышаться

Сегодня и в ближайшие дни существенного повышения температуры не будет.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать холодная и неустойчивая погода с ночными заморозками и осадками различной интенсивности. Некоторая тенденция к потеплению вероятна только в конце текущей недели. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"На стыке апреля и мая атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха", – предупреждает специалист.

По его прогнозу, температура останется значительно ниже климатической нормы по всей стране. Ночью будут заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе, особенно в западных и северных областях.

"Лишь в конце недели наметится тенденция к постепенному потеплению", – говорит эксперт.

Погода 27 апреля

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается сухая и холодная погода, без осадков. Только на крайнем востоке и местами в Сумской области пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ветер будет 7–12 м/с, днем в большинстве регионов, кроме западной части, порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура +8…+13 °С.

Погода 28 апреля

Во вторник, по данным Кибальчича, в Украине будет преобладать малооблачная погода без осадков. Только днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…–4 °С (за исключением южной половины и Крыма). Днем термометры покажут сдержанные +10…+16 °С.

Погода 29 апреля

Ночью в среду без осадков, а днем в большинстве областей Украины, кроме западных регионов, пройдут небольшие, временами умеренные дожди. На севере Украины ожидаются осадки с мокрым снегом. Ветер 5 – 10 м/с. Ночью будет +2…+7 °С, в северных и западных областях заморозки в воздухе 0…-4 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С, а в Закарпатье и в Крыму +14...+16 °С.

Потепление в Украине – когда ждать

Ранее синоптик Наталья Диденко также сообщила, что в ближайшие дни существенного повышения температуры в Украине ждать не стоит. Однако весна все же возьмет свое.

"Первое более-менее приличное тепло ожидается, по предварительным прогнозам, с 5 мая", – сообщила эксперт по погоде.

