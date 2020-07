Вашингтон пострадал от непогоды (видео)

Несколько десятков тысяч семей остались без электричества.

Прошли ливни в сопровождении сильного ветра, передает Xinhua.

В результате чего несколько десятков тысяч семей остались без электричества, в аэропортах была задержана часть рейсов.

Heavy rain and dangerous storms are impacting Washington DC. Here is a look at rough weather over the AU Park/Tenleytown area of the District.



