Вашингтон пострадал от непогоды (видео)
Несколько десятков тысяч семей остались без электричества.
В среду, 22 июля, на американскую столицу Вашингтон и часть районов соседних штатов Мэриленд и Вирджиния обрушилась непогода.
Прошли ливни в сопровождении сильного ветра, передает Xinhua.
В результате чего несколько десятков тысяч семей остались без электричества, в аэропортах была задержана часть рейсов.
Heavy rain and dangerous storms are impacting Washington DC. Here is a look at rough weather over the AU Park/Tenleytown area of the District.— WUSA9 (@wusa9) July 22, 2020
Track the storms in the area via our WUSA9 radar here: https://t.co/o7mb0uNRj2pic.twitter.com/gORH9uhIRF
Напомним, тропический шторм "Дуглас" усилился и стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.
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