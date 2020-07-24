Вашингтон пострадал от непогоды (видео)

09:48, 24 июля 2020
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Несколько десятков тысяч семей остались без электричества.

Вашингтон пострадал от непогоды / twitter.com/JessArnoldTV
Вашингтон пострадал от непогоды / twitter.com/JessArnoldTV

В среду, 22 июля, на американскую столицу Вашингтон и часть районов соседних штатов Мэриленд и Вирджиния обрушилась непогода.

Прошли ливни в сопровождении сильного ветра, передает Xinhua

В результате чего несколько десятков тысяч семей остались без электричества, в аэропортах была задержана часть рейсов.

Напомним, тропический шторм "Дуглас" усилился и стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.

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Теги: #погода#США
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