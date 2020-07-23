На Гавайи надвигается ураган "Дуглас"

12:54, 23 июля 2020
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Ожидается, что ураган достигнет Гавайских островов 27 июля.

На Гавайи надвигается ураган "Дуглас"  / nhc.noaa.gov
На Гавайи надвигается ураган "Дуглас"  / nhc.noaa.gov

Тропический шторм "Дуглас" усилился и стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.

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Сейчас он находится в 2415 км к юго-западу от южной оконечности полуострова Калифорния и пока движется в западном направлении со скоростью 24 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра оценивается в 120 км/ч. Ожидается, что в скором времени ураган изменит направление на северо-западное. 26 июля он начнет ослабевать, а 27 июля достигнет Гавайских островов.

Напомним, тропический шторм "Гонсало" сформировался в Атлантическом океане.

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Теги: #ураган#Гавайи
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