На Гавайи надвигается ураган "Дуглас"
Ожидается, что ураган достигнет Гавайских островов 27 июля.
Тропический шторм "Дуглас" усилился и стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.
На Европу обрушился мощный ураган (фотогалерея)
Сейчас он находится в 2415 км к юго-западу от южной оконечности полуострова Калифорния и пока движется в западном направлении со скоростью 24 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Скорость ветра оценивается в 120 км/ч. Ожидается, что в скором времени ураган изменит направление на северо-западное. 26 июля он начнет ослабевать, а 27 июля достигнет Гавайских островов.
Напомним, тропический шторм "Гонсало" сформировался в Атлантическом океане.
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