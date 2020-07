Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма (видео)

В Новом Южном Уэльсе выпало до 350 мм осадков.

Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях и угрозе наводнений были объявлены на южном побережье штата Новый Южный Уэльс и в восточных районах штата Виктория, передает Stormnews со ссылкой на 9News.

В Новом Южном Уэльсе, где выпало до 350 мм осадков, подтоплены населенные пункты, повалено большое количество деревьев, а волны на побережье достигали 11 м. С 25 июля спасатели получили 2200 обращений о помощи, в том числе с затопленных дорог от автомобилистов и от фермеров, которым нужно было спасать скот.

Been a wild few days around much of #NSW & while the #rain has eased for most, the system isn't quite done yet. Big #surf is already pounding places like Carters Headland, Kianga & more is still to come. Warnings here https://t.co/AZaM3S1o1y ? Insta @andymck_photo @nswpolicepic.twitter.com/stzh5uzDvb