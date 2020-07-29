Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма (видео)

12:59, 29 июля 2020
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В Новом Южном Уэльсе выпало до 350 мм осадков.

Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма / twitter.com/BOM_NSW
Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма / twitter.com/BOM_NSW

Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма.

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Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях и угрозе наводнений были объявлены на южном побережье штата Новый Южный Уэльс и в восточных районах штата Виктория, передает Stormnews со ссылкой на 9News.

В Новом Южном Уэльсе, где выпало до 350 мм осадков, подтоплены населенные пункты, повалено большое количество деревьев, а волны на побережье достигали 11 м. С 25 июля спасатели получили 2200 обращений о помощи, в том числе с затопленных дорог от автомобилистов и от фермеров, которым нужно было спасать скот.

Напомним, из-за урагана "Ханна" в американском штате Техас 270 тысяч домов остались без света.

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Теги: #погода#шторм#Австралия
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