Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма (видео)
В Новом Южном Уэльсе выпало до 350 мм осадков.
Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма.
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Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях и угрозе наводнений были объявлены на южном побережье штата Новый Южный Уэльс и в восточных районах штата Виктория, передает Stormnews со ссылкой на 9News.
В Новом Южном Уэльсе, где выпало до 350 мм осадков, подтоплены населенные пункты, повалено большое количество деревьев, а волны на побережье достигали 11 м. С 25 июля спасатели получили 2200 обращений о помощи, в том числе с затопленных дорог от автомобилистов и от фермеров, которым нужно было спасать скот.
Been a wild few days around much of #NSW & while the #rain has eased for most, the system isn't quite done yet. Big #surf is already pounding places like Carters Headland, Kianga & more is still to come. Warnings here https://t.co/AZaM3S1o1y ? Insta @andymck_photo @nswpolicepic.twitter.com/stzh5uzDvb— Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) July 27, 2020
Напомним, из-за урагана "Ханна" в американском штате Техас 270 тысяч домов остались без света.
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