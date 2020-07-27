Из-за урагана "Ханна" в Техасе 270 тысяч домов остались без света (видео)

15:06, 27 июля 2020
47
0

Ураган уже ослабел до тропического шторма и добрался до Мексики.

Последствия урагана "Ханна" / REUTERS
Последствия урагана "Ханна" / REUTERS

Из-за урагана "Ханна" в американском штате Техас 270 тысяч домов остались без света.

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма "Ханна"

Ураган принес в штат сильный ветер, скорость которого достигала 150 км/ч, и проливные дожди, передает Stormnews

Без света остаются 270 тысяч домов. При этом стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19. Губернатор штата Грег Эббот просит население проявлять осторожность и не забывать о вирусе из-за шторма.

Ураган уже ослабел до тропического шторма и покинул территорию США. Его центр находится на северо-востоке Мексики. Он движется в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч. 

Напомним, тропический шторм "Дуглас" усилился и стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#ураган
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
58 %
753 мм
4.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять