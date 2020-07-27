Из-за урагана "Ханна" в Техасе 270 тысяч домов остались без света (видео)
Ураган уже ослабел до тропического шторма и добрался до Мексики.
Из-за урагана "Ханна" в американском штате Техас 270 тысяч домов остались без света.
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Ураган принес в штат сильный ветер, скорость которого достигала 150 км/ч, и проливные дожди, передает Stormnews.
Без света остаются 270 тысяч домов. При этом стихия накрыла районы, наиболее страдающие от эпидемии COVID-19. Губернатор штата Грег Эббот просит население проявлять осторожность и не забывать о вирусе из-за шторма.
Ураган уже ослабел до тропического шторма и покинул территорию США. Его центр находится на северо-востоке Мексики. Он движется в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч.
#Hanna's strong winds and coastal flooding swallowed the streets of Corpus Christi, Texas, yesterday: https://t.co/kHkSmhR1mVpic.twitter.com/pt38odEqyg— AccuWeather (@accuweather) July 26, 2020
Напомним, тропический шторм "Дуглас" усилился и стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.
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