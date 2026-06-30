Британия представляет новые вооруженные силы, смоделированные по примеру Украины

Лондон отказывается от дорогих кораблей и делает ставку на дроны.

Великобритания готовит одну из самых масштабных реформ вооруженных сил за последние десятилетия, и за основу берется опыт войны в Украине. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на План оборонных инвестиций, который во вторник должен был представить премьер-министр Кир Стармер.

Документ предусматривает ставку на недорогие системы, способные уничтожать дорогостоящие цели, и циклы инноваций, измеряемые неделями, а не годами.

Как говорится в материале, этот шаг призван реализовать цели прошлогоднего Стратегического оборонного обзора, в котором предупреждалось, что "государственные конфликты вернулись в Европу". Реформу готовят на фоне финансового кризиса, из-за которого ранее в этом месяце неожиданно ушел в отставку министр обороны Джон Хили.

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На протяжении десятилетий военная мощь Великобритании опиралась на морские силы – крупные и дорогостоящие корабли, в частности авианосцы и подводные лодки, способные запускать ядерные ракеты. Впрочем, как отмечается, война России против Украины показала уязвимость таких дорогостоящих систем и подчеркнула потребность в больших объемах дешевых дронов и боеприпасов.

Флот беспилотников вместо эсминцев

По данным издания, одним из самых заметных изменений станет отказ от финансирования до восьми ракетных эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32 – проектов, которые ранее должны были стать основой развития Королевского флота в 2030-х годах. Вместо этого Великобритания инвестирует как минимум в шесть новых боевых кораблей, которые будут управлять беспилотными системами – подводными аппаратами Type 93, ракетными платформами Type 91 и сенсорными платформами Type 92 и Type 94.

Как отмечается в материале, символично, что именно Украина, не имея собственного флота, победила Черноморский флот России с помощью морских и воздушных дронов и ракет.

Ставку на беспилотные технологии сделают и в Королевских ВВС – в рамках "национальной программы совместного боевого авиационного комплекса" будут разрабатывать автономные самолеты, которые будут летать рядом с пилотируемыми.

Старший научный сотрудник аналитического центра RUSI Тим Уиллейси-Уилси отметил, что, несмотря на необходимость сохранять мощный флот как торговая держава, Великобритании стоит сосредоточиться на меньших и более эффективных проектах.

"Довольно иронично, что именно Великобритания начала обучать украинцев еще в 2022 году, а теперь, по сути, они обучают нас – они показывают, как нужно воевать в наши дни", – сказал он.

По его словам, нынешние британские вооруженные силы не выдержали бы длительного противостояния.

"Это война, которую мы не смогли бы вести. Мы не продержались бы и нескольких недель", – добавил эксперт.

Миллиарды на дроны

Реализовывать план придется уже Энди Бернему, который, как ожидается, этим летом возглавит правительство после Стармера. Согласно документу, Великобритания приблизится к новой цели НАТО – тратить 3,5% ВВП на оборону к 2035 году, однако пока отстает от таких союзников, как Германия, Франция и Польша, и до сих пор не определила четкого пути достижения этой цели.

По данным Financial Times, новый инвестиционный план добавит около 17,7 миллиарда евро к оборонному бюджету в 318,6 миллиарда евро на период каденции нынешнего парламента. В Минобороны сослались на пример Украины, где ежемесячно используют 200 тысяч дронов.

"Технологии на поле боя меняются со скоростью молнии. Ясный урок из Украины говорит нам, что дроны изменили характер войны", – заявил вице-президент по оборонной стратегии британской технологической компании Hadean Росс Эксли.

Как говорится в материале, план также предусматривает финансирование крупнейшего в Европе центра тестирования дронов, который будет работать совместно с новой рабочей группой по постоянному наращиванию производства беспилотников для британских войск.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует инвестировать 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,5 миллиардов долларов) в производство беспилотников в течение следующих четырех лет. В настоящее время британская армия имеет в своём распоряжении около 10 000 дронов – столько же, сколько ВСУ расходуют за один день интенсивных боёв.

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