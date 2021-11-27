Прогноз погоды в Украине на 27 ноября.

Сегодня, 27 ноября, в Украине заметно потеплеет. Местами температура поднимется до +10°...+14°. Однако вместе с потеплением придут и дожди, местами - ливни. Осадки ожидаются практически по всему Левобережью.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет от +6° до +10°. Небольшие дожди возможны во Львовской области. На остальной территории ожидается сухая погода, небольшая облачность.

На севере сегодня такая же температура, +6°...+10°. Холоднее всего будет в Сумской области. Сухая погода ожидается лишь в Житомирской, а в Киевской, Черниговской и Сумской - дожди, местами - ливни.

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В Центре сегодня воздух прогреется до +8°...+12°. Практически повсеместно пройдут дожди, местами - сильные. Сухая погода ожидается лишь в Винницкой области.

Холоднее всего сегодня будет на Востоке. Здесь столбики термометров максимально покажут лишь +5°. В Донецкой и Луганской областях ожидаются небольшие дожди, а в Харьковской - более сильные.

На Юге - традиционно теплее всего. Здесь воздух прогреется до +11°...+14°. Небольшие дожди могут покапать в Запорожской области. На остальной территории - небольшая облачность.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, декабрь этого года будет близок к климатической норме.

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Автор: Екатерина Лиманская