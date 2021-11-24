По прогнозу, декабрь этого года будет близким к климатической норме.

В этом году погода в декабре будет близкой к климатической норме.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме", - говорится в сообщении.

По прогнозу, месячное количество осадков ожидается 33-78 миллиметров, в горных районах местами 81-105 миллиметров, что в пределах нормы. Но в северо-восточной части осадков будет несколько меньше нормы.

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Синоптики отметили, что абсолютный минимум температуры воздуха в декабре в Украине составляет -24°...-32°, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами -33°...-35°, на Прикарпатье до -38°, на Закарпатье и юге страны местами -17°...-23°, а на юге Крыма - до -10°...-19°.

Абсолютный максимум температуры воздуха +10°...+18°, на Прикарпатье и юге страны - до +20°, на юге Крыма до +25°.

"На большей части территории образуется снежный покров, лишь в южной части устанавливается не каждый год. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - рассказали синоптики.

Напомним, по прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, практически весь декабрь будет с небольшим плюсом днем и также небольшим минусом ночью. По словам метеоролога, температуры будут колебаться в декабре буквально каждые несколько дней.

А вот под конец декабря и на начало января специалист прогнозирует сильное похолодание ожидаются морозы до -20°.

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Автор: Екатерина Лиманская