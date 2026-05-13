Одесса готовится к непогоде: в городе объявлен I уровень опасности (инфографика)

Синоптики прогнозируют на сегодня сильный ветер и грозы.

На среду, 13 мая, в Одессе объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 13 мая ожидается гроза, днем ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также грозы будут греметь и по Одесской области.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

13 мая в Одесской области будет облачно. Ожидается умеренный дождь, утром и днем местами значительный. Днем местами град. Гроза. Также утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер будет 7-12 м/с, днем он усилится до 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура составит +15°...+20°.

В Одессе сегодня также будет облачно, пройдет умеренный дождь. Ожидается гроза. Утром слабый туман. Ветер в городе будет южный, 7-12 м/с, днем он изменит направление на северо-западное и усилится до 9-14 м/с, скорость порывов 15-18 м/с.

Температура днем ожидается в пределах +16°...+18°. Температура морской воды +12°...+13°.

В целом всю рабочую неделю, 12-15 мая, погоду в Одессе и области будут определять циклонические впадины. Ожидается облачная дождливая погода. 12-13 мая будет порывистый ветер, местами грозы.

Температура воздуха в центральных и южных районах будет колебаться в пределах: ночью +7°...+12°, днем +15°...+20°. В северных районах ночью +5°...+10°, днем +12°...+15°.

