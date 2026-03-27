Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в апреле

В этом году погода в апреле в Украине ожидается в пределах нормы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Средняя месячная температура ожидается +8°...+11° (в горных районах Карпат +5°...+7°), что в пределах нормы", – прогнозируют синоптики.

Что касается осадков, то их в апреле выпадет 30-50 мм (в Карпатах 60-90 мм), что составляет 80-120% от климатической нормы.

Погода в апреле

Сайт Wisemeteo прогнозирует, что весна 2026 года и дальше будет радовать относительно теплой погодой. В апреле температурные показатели в целом будут соответствовать климатической норме, хотя в период с 8 по 11 число возможно кратковременное понижение температуры. При этом разница между дневными и ночными значениями будет достаточно ощутимой.

Тем, кто ждет яркого солнца, придется запастись терпением – полностью безоблачных дней синоптики не обещают. Месяц также будет отмечен частыми дождями, однако без сильных или опасных осадков.

В пятницу, 27 марта, в Украине заканчивается период необычно теплой погоды, после чего ожидается понижение температуры. Об этом ранее сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, днем воздух прогреется до +12…+18 °C, тогда как в Харьковской, Сумской и Полтавской областях будет прохладнее – около +8…+11 °C.

Осадки возможны лишь местами на востоке страны, тогда как на большей части территории существенных дождей не предвидится.

Синоптик отмечает, что отдельные теплые воздушные массы еще будут пытаться задержаться, однако общая тенденция указывает на приближение похолодания.

