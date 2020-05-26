В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +16°
В столице завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+13°... +9°
- Днепр+17°... +8°
- Донецк+19°... +7°
- Житомир+15°... +9°
- Запорожье+17°... +9°
- Ивано-Франковск+15°... +9°
- Киев+14°... +9°
- Кропивницкий+14°... +9°
- Луганск+18°... +6°
- Луцк+15°... +9°
- Львов+14°... +8°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+17°... +7°
- Ровно+14°... +8°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+14°... +9°
- Тернополь+13°... +9°
- Харьков+14°... +10°
- Херсон+19°... +5°
- Хмельницкий+15°... +8°
- Черкассы+14°... +8°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+18 °
Влажность:72 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:48
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей