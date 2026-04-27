В Харькове объявили штормовое предупреждение (инфографика)

Сегодня в городе и по всей Зарковской области снова будет сильный ветер.

В Харькове 27 апреля снова будет довольно ветрено. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"В течение суток 27 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

27 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. По Харьковской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до 7–12° тепла. В Харькове сегодня также будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура днем 7–9° тепла.

28 апреля в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Ночью возможны заморозки 0–3°, днем температура поднимется до 9–14° тепла.

29 апреля сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер останется западным, 5–10 м/с. Ночью снова возможны заморозки 0–3°, днем температура составит 9–14° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: