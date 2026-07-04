В Харькове объявили I уровень опасности: синоптики объяснили, что происходит (инфографика)

На сегодняшний день в городе и области введен повышенный уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

В Харькове сегодня, 4 июля, будет бушевать непогода. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

"Днём 4 июля по городу ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквал со скоростью 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области, где сегодня также будут сильные дожди, гроза, местами град и шквал со скоростью 15–20 м/с.

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В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

4 июля в Харьковской области ожидается облачная погода. Днем пройдут сильные дожди, местами грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха по области 25–30°, в Харькове 27–29°.

5 июля будет переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер 5–10 м/с. Ночью температура составит 12–17°, днем 20–25°.

6 июля в Харьковской области сохранится переменная облачность. Ночью без значительных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днём 22–27°.

7 июля осадков не ожидается. Переменная облачность. Температура воздуха ночью 12–17°, днём 22–27°.

8 июля будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер 7–12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 12–17°, днём 22–27°.

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