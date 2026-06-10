Дожди с грозами, градом и шквалами обрушатся на Украину: где разыграется ненастье

До конца недели погода в Украине будет переменчивой.

В ближайшие дни в Украине сохранится нестабильная погода с дождями и грозами, во время которых также возможны шквалы до 22 м/с и град. Температура в большинстве областей будет довольно высокой – до +27°...+33°, только на западе страны градусы будут более низкими, +23°...+28°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале "Метеопрог".

Так, 11 июня неустойчивая погода будет наблюдаться в западных областях. Здесь пройдут грозовые дожди, а днем местами сильные ливни, град и шквалы 17 – 22 м/с. В остальной части страны без существенных осадков, только днем на Донбассе, а также местами в центре возможны небольшие кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Температура ночью +12...+18 °С, днем +27...+32 °С, а на крайнем западе температура снизится до +21...+26 °С.

В пятницу, 12 июня, ночью дожди ожидаются местами в западных регионах. Днем грозовые ливни пройдут также в северных и центральных областях. Местами при грозах возможны шквалы 17 – 22 м/с. Ночью будет +15…+20 °С, днем +28…+33 °С, в западных областях +23…+28 °С.

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13 июня нестабильный характер погоды с кратковременными дождями ожидается уже в большинстве регионов. Днем на севере и в центральных областях возможен град и шквалы 17–22 м/с. Температура существенно не изменится: ночью будет +13…+18 °С, днем +28…+33 °С, в западных областях +22…+27 °С.

В конце недели, 14 июня, на большей части территории Украины ожидаются грозовые дожди, преимущественно днем. В некоторых районах возможен град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Ночью будет +14…+19 °С, днем +28…+33 °С, а на крайнем западе и в Карпатах +23…+28 °С.

Непогода в Украине 10 июня – что известно

Укргидрометцентр объявил на сегодня повышенный уровень опасности. Днем в западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с.

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