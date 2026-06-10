10 июня Украину накроет непогода: какие области затронет (карта)

Синоптики Укргидрометцентра объявили I уровень опасности.

10 июня в Украине будут грозы. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10 июня днем в западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы", – прогнозируют синоптики.

Также в отдельных районах этих областей ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

10 июня в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах в сопровождении града и шквалов 15-20 м/с. Сухая погода ожидается только в северных и большинстве центральных областей.

Днем за счет прояснений температура повысится до приятных для лета +23°...+28°, а в Закарпатье воздух прогреется до +31°.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области сегодня также переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области +23°...+28°, а в столице +26°...+28°.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что до 11 июня в большинстве областей летнюю нестабильную погоду будут обусловливать атмосферные фронты. Ожидаются типичные летние кратковременные дожди. Давление и влажность будут подвергаться колебаниям.

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