Опасные заморозки атакуют Украину три ночи подряд: какие области в опасности (карта)

Температура опустится до -3°.

В ближайшие ночи в Украине ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью 28, 29 и 30 апреля в Украине, кроме побережья морей и Крыма, в воздухе заморозки 0-3°", – прогнозируют синоптики.

В связи с этим объявлен II уровень опасности, оранжевый.

"Заморозки нанесут ущерб цветущим плодовым деревьям", – предупреждают специалисты.

Погода 28 апреля - прогноз на завтра

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в северных и северо-восточных областях днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на востоке и северо-востоке страны местами порывы еще будут достигать 15-20 м/с.

Ночью в Украине, кроме побережья морей и Крыма, заморозки 0°...-3°. Температура днем составит +6°...+11°, только на юге страны воздух прогреется до более приятных +15°.

Когда в Украине потеплеет - синоптик сделал прогноз

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная и неустойчивая погода с осадками различной интенсивности и ночными заморозками. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на стыке апреля и мая атмосферные процессы будут способствовать притоку новых волн холодного арктического воздуха на территорию страны. В связи с этим температурные показатели останутся заметно ниже климатической нормы во всех регионах.

Синоптик также отметил, что некоторое ослабление холодов и постепенное повышение температуры ожидается уже в конце недели.

