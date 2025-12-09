По сути, ноябрь в Украине идет уже два месяца подряд.

Температура в Украине на Рождественско-новогодние праздники несколько снизится, но все равно будет тепло как для декабря. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

Она отметила, что если текущие прогнозы сохранятся, то на Рождество будет "достаточно тепло". Говоря о неделе с 22 по 28 декабря, эксперт отметила:

"Если сейчас аномалии где-то 2-4 градуса выше нормы, то там они снижаются, но остаются на 1-2 градуса выше нормы".

Так, температура воздуха в праздничную неделю несколько снизится, но все равно будет теплой как для декабря.

На уточнение, останется ли погода такой же после 28 декабря, то есть коснется и Нового года, Балабух сказала, что в те дни "тоже практически то же остается".

"Две декады идут очень теплые. То есть мы видим, что у нас практически ноябрь идет уже два месяца подряд. И даже в ноябре у нас температура была уже ближе, подобная октябрю, а не к ноябрю. В то время, как в октябре была ниже. Такое впечатление, что октябрь с ноябрем поменялись местами", - отметила метеоролог.

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра отметила, что декабрь в Украине будет теплый, а в первой его декаде ожидается дефицит осадков.

Ожидалось, что среднемесячная температура будет выше климатической нормы, средней за 30 лет, на два градуса. Относительно второй и третьей декад декабря Голеня отметила, что предполагается, что температурный фон будет повышен.

