Уже с завтрашнего дня температура начнет снижаться.

В четверг, 21 августа, в Киеве ожидается самый теплый день из ближайших. Уже с завтрашнего дня температура начнет постепенно снижаться и к концу недели в столице будет не выше +18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +21°, а днем температура повысится до +26°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер подует с запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, дождь с грозой.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, дождь с грозой.

В Тернополе 21 августа ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, дождь

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +15°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+29°.

В Одессе 21 августа - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+32°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +13°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +31°.

