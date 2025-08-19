В среду, 20 августа, в Украине станет теплее. Температура повысится по всей стране, на юго-восток вернутся "тридцатки". На остальной территории столбики термометров покажут +25°...+29°. Без осадков, лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +26°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
- В Тернополе 20 августа ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
- В Одессе 20 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +25°.
- В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+29°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +29°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +12°, днем +29°.
20 августа - какой праздник, приметы погоды
20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.