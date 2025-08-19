Осадков в этот день не ожидается.

В среду, 20 августа, в Украине станет теплее. Температура повысится по всей стране, на юго-восток вернутся "тридцатки". На остальной территории столбики термометров покажут +25°...+29°. Без осадков, лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Тернополе 20 августа ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 20 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +25°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +12°, днем +29°.

20 августа - какой праздник, приметы погоды

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

