20 фото Pixabay

В среду, 20 августа, в Украине станет теплее. Температура повысится по всей стране, на юго-восток вернутся "тридцатки". На остальной территории столбики термометров покажут +25°...+29°. Без осадков, лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +26°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°.
  • В Тернополе 20 августа ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
  • В Одессе 20 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +25°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +29°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет ясно, +16°...+29°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +29°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +12°, днем +29°.
20 августа - какой праздник, приметы погоды

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

