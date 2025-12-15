Сегодня температура в столице повысится до +4°, а снега уже не будет.

На выходных в Киеве выпал снег, а с сегодняшнего дня погода в столице стабилизируется: температура немного повысится, а осадков в ближайшие дни уже не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня 15 декабря температура в Киеве повысится до +2°...+4°. Будет пасмурно, однако осадков не ожидается.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 750-752 мм ртутного столба. Ветер западный, 5-10 м/с.

Видео дня

Погода сегодня - прогноз на 15 декабря

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +5°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Тернополе 15 декабря ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Виннице сегодня будет 0°...+4°, пасмурно.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...+1°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Одессе 15 декабря - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +5°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью -1°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем -1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, 0°...+5°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

Вас также могут заинтересовать новости: