На выходных в Киеве выпал снег, а с сегодняшнего дня погода в столице стабилизируется: температура немного повысится, а осадков в ближайшие дни уже не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня 15 декабря температура в Киеве повысится до +2°...+4°. Будет пасмурно, однако осадков не ожидается.
Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 750-752 мм ртутного столба. Ветер западный, 5-10 м/с.
Погода сегодня - прогноз на 15 декабря
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +5°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
В Тернополе 15 декабря ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
В Виннице сегодня будет 0°...+4°, пасмурно.
В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.
В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...+1°, небольшой дождь и мокрый снег.
В Одессе 15 декабря - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +5°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью -1°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем -1°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, 0°...+5°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.