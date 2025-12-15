Сегодня, 15 декабря, дожди и мокрый снег в Украине будут, но их станет меньше, а на западе страны вообще ожидается сухая погода с солнечными прояснениями. Во многих областях температура повысится на градус-два. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +5°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Тернополе 15 декабря ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Виннице сегодня будет 0°...+4°, пасмурно.
- В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.
- В Черкассах сегодняа будет ночью -1°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...+1°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Одессе 15 декабря - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью -1°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем -1°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, 0°...+5°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.
15 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды
15 декабря - день памяти пророка Аввакума и мученика Меркурия. По приметам, если утром холодно, а вечером тепло, то скоро придут морозы.