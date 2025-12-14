Синоптики предупреждают жителей города о гололедице на дорогах.

Сегодня утром Киев и область засыпало первым в этом сезоне снегом. Город уже покрыт белой пеленой, при этом осадки, по прогнозам, прекращаться пока не собираются.

В сети уже появилось множество снимков первого снега в столице от жителей города.

По данным синоптиков, сегодня в столице будет преобладать облачная погода, ожидается мокрый снег и налипание мокрого снега.

При этом жителей города - пешеходов и водителей предупреждают о гололедице на дорогах и призывают быть внимательными и осторожными.

Температура по области составит от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.

По состоянию на 9 утра температура воздуха -3°, поэтому снег пока таять не будет, и можно насладиться настоящей зимой.

Погода в Украине

По данным Укргидрмоетцентра, в течение выходных неустойчивую погоду в Украине будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут перемещаться с северо-запада и запада и вызывать чередование дождя с мокрым снегом. Давление и температура будут подвергаться колебаниям.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье по всей Украине сохранится холодная погода, а также практически повсеместно пройдут дожди и мокрый снег. Только на востоке страны будет преимущественно сухо.

Из-за непогоды в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях объявлен I уровень опасности, желтый.

