В Харьковской области также введен повышенный уровень опасности.

В Харькове в преддверии выходных ожидается очень ветреная погода. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 31 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Синоптики призвали жителей быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

31 октября на Харьковщине будет облачная погода. По области утром и днем будет идти дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 10°...+15°. В Харькове утром и днем также дождь. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха +12°...+14°.

1 ноября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 8-13° тепла.

2 ноября ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 8-13° тепла.

3 ноября также переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла.

4 ноября ожидается сухая погода с переменной облачностью. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла.

