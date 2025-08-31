Жарче всего в понедельник будет на востоке - до +36 градусов.

В понедельник, 1 сентября, жарко будет в центральной части, на юге и востоке Украины, а на севере и западе станет прохладнее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своей видеотрансляции в фейсбуке.

"Центральная часть, юг и восток Украины будут в жаркой погоде - где-то +28...+33 градуса, на востоке - до +36", - рассказала она.

По ее данным, именно в центральной части, на юге и востоке есть вероятность кратковременных грозовых дождей. Тем временем в западных и северных регионах жара в понедельник ослабнет жара. Там, по словам Диденко, будут "идеальные температурные условия" - +24...+29 градусов.

В Киеве, прогнозирует она, 1 сентября будет солнечная погода - около +27 градусов и без существенных осадков.

Как сообщал ранее УНИАН, уже на следующей неделе погода в Украине вернет на осень - температура упадет по всей стране. По словам Диденко, ощутимое ослабление жары, "такой себе крен в сторону осени", ориентировочно произойдет после 6 сентября.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в сентябре 2025-го. Ожидается, что количество осадков и температура будут соответствовать средним показателям. Средняя месячная температура предполагается +13°...+18°, в Карпатах +11°...+12°, что близко к норме, говорят синоптики.

