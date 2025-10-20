Заморозки в Украине ожидаются ближайшей ночью и 23 октября.

В Украине в ближайшие ночи ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, температура будет падать до -5°.

"Ночью 21 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0...-5°", - прогнозируют специалисты.

Видео дня

Из-за заморозков объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Также ночью 23 октября заморозки ожидаются в восточных и Сумской областях.

Погода в Украине 21 октября

Во вторник в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей Левобережья пройдет небольшой дождь, на остальной территории будет царить погода без осадков.

Ветер северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью снизится до +1°...+6°, в западных, Винницкой и Житомирской областях заморозки в воздухе 0°...-5°. Днем воздух прогреется до +8°...+13°, только на востоке и северо-востоке страны будет холоднее, +5°...+10°.

На Киевщине 21 октября также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура по области ночью +1°...+6° тепла, днем по области +8°...+13°. В Киеве ночью +3°...+5°, а днем термометры покажут +9°...+11°.

Вас также могут заинтересовать новости: