Снижение температуры ожидается на западе Украины.

В конце лета, 31 августа, украинцев ждет жаркая, сухая и солнечная погода практически по всей стране. Столбики термометров покажут +30°...+35°, только на западе старны увеличится облачность, температура снизится на несколько градусов и есть вероятность осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня погода изменится. Благодаря атмосферному фронту облачности тут станет больше, а солнца - меньше. Температура днем +26°...+31°. Есть вероятность кратковременных дождей.

На севере Украины лето закончится жаркой и солнечной погодой с температурой +30°...+32°.

Аналогичная погода ожидается и на востоке. Сегодня тут будет будет очень солнечно, благодаря чему воздух прогреется аж до +33°...+35°.

В центральной части Украины погода также будет жаркая. Столбики термометров тут покажут +31°...+34°. Без осадков и очень солнечно, только в Винницкой области ожидается небольшая облачность.

Жителей юга Украины 31 августа тоже ждет ясная и жаркая погода с температурой до +34°.

31 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят кропить святой водой.

