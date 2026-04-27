27 апреля в Киеве будет ветрено и холодно

Температура в столице едва повысится до +10°.

Начало новой рабочей недели в Киеве, 27 апреля, будет холодным и ветреным. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +2°, а днем температура максимально поднимется до +9°...+10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер по-прежнему будет сильный с порывами до 20 м/с, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление повысится до 747-748 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 27 апреля ночью -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями -1°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет -1°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+10°, небольшой дождь.

В Одессе 27 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +3°...+14°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

Вас также могут заинтересовать новости: