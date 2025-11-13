Температура будет достаточно высокой как для этого времени года.

14 ноября в Украине будет относительно тепло, но поднимется ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра ожидается повышенное атмосферное давление, поэтому будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Что касается температуры, то, по словам Наталки Диденко, будет достаточно тепло. Самой высокой завтра ожидается температура воздуха в западных областях, днем +10...+14 градусов. На остальной территории Украины в течение дня +7...+12 градусов.

"Внимательно. Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду, закутывайтесь плотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", - посоветовала эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве 14 ноября также ожидается погода без осадков, порывистый ветер и днем около +10 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

В третьей декаде ноября в Украине возможно существенное снижение температуры. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Специалист отметил, что одна из метеомоделей свидетельствует - предстоящее похолодание может стать четвертым по интенсивности за последние 70 лет.

Впрочем, Постригань отмечает, что к подобным прогнозам следует относиться осторожно, ведь они имеют долгосрочный характер и требуют уточнения.

По словам эксперта, наиболее достоверными являются прогнозы на 1-3 дня. Далее точность постепенно уменьшается.

Относительно снега, эксперт добавил, что до конца текущей недели на погоду будет влиять антициклон, который не пропускает холодные воздушные массы на территорию Украины. Поэтому пока говорить об устойчивом снежном покрове рано.

