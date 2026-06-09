Известная синоптик рассказала, как изменится погода в Украине 10 июня

Температура повысится, а дожди будут носить локальный характер.

В среду, 10 июня, украинцев ждет очень теплая погода. Солнца станет больше, а дожди будут локальными. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине дожди еще будут, но локально, местами с грозами, с теплым воздухом до +24...+29 градусов", – рассказала эксперт по погоде.

По ее словам, дожди будут чередоваться с солнцем, уступая ему атмосферное место.

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В Киеве завтра влага еще будет ощущаться, но и солнце наконец порадует горожан.

"Температура воздуха в столице повысится до +26 градусов, в ближайшие дни будет душно и жарко", – прогнозирует Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется – что известно

Ранее Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в ближайшие дни останется теплой, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до жарких отметок. Впрочем, уже в конце недели синоптическая ситуация изменится, и температура начнет снижаться.

По ее словам, в ближайшее время на большей части страны сохранится влажная погода с периодическими дождями. В то же время воздух будет хорошо прогреваться, особенно на юге и востоке Украины, где местами ожидается жара. Из-за повышенной влажности возможно ощущение духоты.

Однако такой характер погоды продержится недолго. Как отметила эксперт, уже в конце недели большинство областей почувствуют приход более прохладного воздуха, что приведет к снижению температурных показателей.

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