Магнитные бури атакуют Землю: как сильно будет штормить сегодня (график)

В скором времени магнитная буря уже прекратится.

В понедельник, 8 июня, на Земле началась магнитная буря, и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые пояснили, что причиной шторма стал корональный выброс массы, который произошел на Солнце 6 июня.

Как сообщается, сегодня магнитная буря достигнет уровня G3, но в ближайшие дни начнет постпенно ослабевать.

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Уже к 11 июня солнечная активность постепенно вернется к фоновому уровню.

Магнитные бури уровня G3 - что важно знать

Магнитные бури уровня G3 относятся к категории сильных геомагнитных возмущений и могут оказывать влияние как на технику, так и на самочувствие людей. Во время таких событий возможны незначительные сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и электросетей в высоких широтах. Кроме того, в некоторых регионах Земли появляется шанс увидеть полярное сияние значительно южнее обычного.

Метеозависимые люди в период сильных магнитных бурь нередко жалуются на головную боль, усталость, нарушения сна и перепады настроения. Специалисты рекомендуют соблюдать режим отдыха, избегать чрезмерных физических нагрузок, пить достаточно воды и по возможности снизить уровень стресса. Хотя прямое влияние геомагнитных бурь на здоровье до конца не изучено, внимательное отношение к своему самочувствию в такие дни не будет лишним.

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