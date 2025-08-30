30 августа геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойной. По данным сервисов космической погоды, индекс Кp будет находиться в пределах нормы, поэтому магнитных бурь в этот день не прогнозируется.
Однако синоптики космической погоды предупреждают, что в конце месяца ситуация может измениться. Согласно прогнозам geomag , в период 31 августа – 1 сентября существует вероятность слабой магнитной бури уровня G1. Такие возмущения могут вызывать у метеозависимых людей головные боли, усталость или бессонницу, а также повлиять на работу связи и навигационных систем.
Эксперты советуют следить за обновлениями прогнозов, так как солнечная активность может изменяться, а точное время и сила бурь зависят от поведения потоков солнечного ветра.
Магнитные бури - как защитить организм
Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют соблюдать несколько простых правил. В частности, важно пить чистую воду и отказаться от алкоголя.
Также легкая и сбалансированная пища с овощами, фруктами и продуктами, богатыми калием и магнием, поможет организму легче переносить нагрузку.
Кроме этого, в дни магнитных бурь желательно высыпаться и придерживаться стабильного режима сна.